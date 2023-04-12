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Mevsimi geldi, zehirli mantardan uzak durulmalı

Uzman Doktor Halil İbrahim Akdoğan, Türkiye'de 100'den fazla zehirli mantar türü olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:49
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Zehirli mantardan uzak durulmalı

Mevsimi geldi, zehirli mantardan uzak durulmalı
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Uzman Doktor Halil İbrahim Akdoğan, baharla birlikte mantar zehirlenmesi vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var. Bunlardan da yüz kadarı zehirli olduğu biliniyor. 10 tanesi ise ölümcül. Bu mantarları ayırt etmek çok zor. Olabildiğince toplama mantarlardan uzak durmayı öneriyoruz" diye konuştu.

Mantar zehirlenmelerinin yedikten 2 saat sonra başladığını belirten Akdoğan, "Mantar zehirlenmesinin bulantı, kusma, halsizlik, sersemlik, çarpıntı gibi bulgular, halüsinasyon görme gibi bulguları var. Basit bir besin zehirlenmesinden, ölümcül olan karaciğer yetmezliğine kadar uzayan bir skalada etkilerini görüyoruz.
Ülkemizde binden fazla mantar çeşidi var. Bunlardan da yüz kadarının zehirli olduğu biliniyor. 10 tanesi ölümcül. Bu mantarları ayırt etmek çok zor. Olabildiğince toplama mantarlardan uzak durmayı öneriyoruz. İlla toplanacaksa bilinen, aynı tip mantarları olabildiğince tüketmek gerekiyor. Bilmediğimiz herhangi bir mantarı kesinlikle bir tane dahi olsa tüketmemek gerekiyor. Çünkü çok zehirli türler mevcut. Bu konuda da dikkatli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

114 ZEHİR DANIŞMA HATTI

Uzman Doktor Halil İbrahim Akdoğan '114' numaralı zehir danışma hattından bu konuda bilgi alınabileceğinin altını çizerek "Eğer en ufak bir durum gelişirse en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Gerekli durumlarda '114' zehir danışma hattını arayıp bilgi almayı öneriyoruz. Mantar zehirlenmelerinin ölümcül olabileceğini akılda tutmak gerekiyor" dedi.

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