Zehirli yılan paniği mahalleyi karıştırdı

Güney çevre yolu üzerindeki bir evin bahçesinde yaklaşık 1 metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını fark eden ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçedeki barbekü içerisine saklanan yılan, özel bir aparat kullanılarak yakalandı ve bir çuval içerisine konuldu. Yılan, daha sonra doğal yaşam alanına geri bırakıldı.