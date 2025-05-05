Zehirli yılanı boynuna kolye yaptı! Görenleri şaşkına çeviren görüntü

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesinde çalışırken yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı.

Yılanı eline alarak inceleyen Dilmaç, daha sonra hayvanı boynuna doladı.

3 metrelik dev yılan şaşırttı!

Bu ilginç anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde Dilmaç’ın, “Yakaladığımız yılan, anladığım kadarıyla zehirli. Kobra gibi dişlerini dışarı çıkartıyor. Yaklaşık 1 metre boyunda. Allah güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun.” dediği duyuldu.

Kepçe operatörünün yılanlarla imtihanı

Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.