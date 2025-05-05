Zehirli yılanı boynuna kolye yaptı! Görenleri şaşkına çeviren görüntü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Rize’de çiftçi Ali Dilmaç'ıın çay bahçesinde yakaladığı zehirli yılanı boynuna kolye gibi doladığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan çiftçi Ali Dilmaç, çay bahçesinde çalışırken yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı.

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Yılanı eline alarak inceleyen Dilmaç, daha sonra hayvanı boynuna doladı.

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Bu ilginç anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntülerde Dilmaç’ın, “Yakaladığımız yılan, anladığım kadarıyla zehirli. Kobra gibi dişlerini dışarı çıkartıyor. Yaklaşık 1 metre boyunda. Allah güzel yaratmış. Altı sarı, üstü siyah, desenli. Allah böyle yılana benzeyen insanların şerrinden bizi korusun.” dediği duyuldu.

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Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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