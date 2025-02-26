Zehra Güneş beklenen imzayı attı: Resmen duyurdular

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş beklenen imzayı attı: Resmen duyurdular

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından biri olan Zehra Güneş beklenen imzayı attı. Yıldız oyuncunun adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

VakıfBank, altyapısından yetişen Zehra Güneş ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Zehra Güneş'in adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Konuyla ilgili VakıfBank'tan yapılan açıklamada, "2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir. Birlikte nice başarılara kaptan!" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Zehra Güneş, sarı siyahlı formayla sayısız başarıya imza attı.

Uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan VakıfBank kaptanı, bunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.

VakıfBank, Zehra Güneş’in yanı sıra Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın da sözleşmelerini uzattı.

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