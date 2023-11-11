Zehra Güneş coştu. Vakıfbank Çukurova'yı da vurdu. En güzel fotoğraflarla

VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı rakibi Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

KAYNAK: AA
Zehra Güneş coştu. Vakıfbank Çukurova'yı da vurdu. En güzel fotoğraflarla

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında VakıfBank, deplasmanda Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Fatih Yayla, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Büşra Güneş, Leyva, Fabris, Hazal Selin Uygur, Nur Sevil Gökbudak (Burcu Yönder, Ezgi Bektaş, Ceren Cihan Önal, Berin Yıldırım, Beren Yeşilırmak, Berra Eren)

VakıfBank: Frantti, Gabi, Carutasu, Zehra Güneş, Van Aalen, Bahar Akbay (Cansu Özbay, Ayça Aykaç Altınbaş, Thompson)

Setler: 19-25, 20-25, 21-25

Süre: 74 dakika (22, 29, 23)

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-12.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-11.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-10.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-9.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-8.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-7.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-6.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-5.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-4.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-3.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-2.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13-1.jpeg

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-04-13.jpeg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Ataşehir'de hastane otoparkındaki cesetın sırrı çözüldü: Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar çıktı. Kardeşi öldürüp bırakmış Gündem
Ataşehir'de hastane otoparkındaki cesetın sırrı çözüldü: Sunucu Işıl Deniz Palabıyıklar çıktı. Kardeşi öldürüp bırakmış
Türk ve Altay mitolojisinde Eziyet Tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde Eziyet Tanrısı kimdir?
Demet Şener oğluyla hasret giderdi. Kızıyla birlikte Madrid’e uçtu Magazin
Demet Şener oğluyla hasret giderdi. Kızıyla birlikte Madrid’e uçtu
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı Gündem
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Rüyada takke görmek ne demek? Rüyada takke görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada takke görmek ne demek? Rüyada takke görmek neye işaret?
Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü Gündem
Mide ameliyatına girdi bir daha çıkamadı, İngiliz turistin Antalya’daki sır ölümü
Spaletti Nicolo Zaniolo kararını verdi Spor
Spaletti Nicolo Zaniolo kararını verdi