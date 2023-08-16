Zehra Güneş fotoğraflarını paylaştı yer yerinden oynadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Zehra Güneş 3 milyon pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından adeta yer yerinden oynadı.

Zehra Güneş fotoğraflarını paylaştı yer yerinden oynadı

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'in yaptığı paylaşım olay oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, Instagram'da 3 milyon takipçiye ulaştı.

Güneş, 3 milyon pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından adeta yer yerinden oynadı.

Güneş, paylaştığı fotoğraflara "Tüm kalbimle çook teşekkürler. Bu yolculukta daima birlikteyiz" notunu yazdı.

24 yaşındaki güzel voleybolcunun peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Bu gözler senin gibisini görmedi, 3 milyon kere teşekkürler.

- Seni seviyoruz Zehra.

- Daha fazlasını hak ediyorsun.

- Türkiye'nin güzeli.

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