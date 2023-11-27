Zehra Güneş hayatının imzasını atacak. Peşindekiler üzülecek

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sonunda kararını verdi. İş imzaya kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş hayatının imzasını atacak. Peşindekiler üzülecek

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in formasını giydiği Vakıfbank'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Vakıfbank'ta voleybola 12 yaşında başlayan, son 7 sezondur da A takımda forma giyen Zehra Güneş, bu sürede şampiyonluklar yaşadı, kupalar kazandı.

24 yaşındaki Zehra Güneş, yurt dışından da pek çok takımın transfer listesinde yer aldı. Ancak Zehra Güneş'in peşine düşen kulüpleri üzecek haber geldi.

Ancak Zehra Güneş'in kararı yine Vakıfbank oldu.

Voleybolun Sesi'ne göre; VakıfBank, milli yıldızı Zehra Güneş ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı.

2024-2025 sezonunda da VakıfBank için mücadele edecek olan Zehra Güneş'in hayatının imzasını atacağı ve şimdiye kadarki en iyi sözleşmesini yapacağı belirtildi.

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