Zehra Güneş için çok konuşulacak transfer iddiası

Kaynak: Voleybol Magazin
Zehra Güneş için çok konuşulacak transfer iddiası

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından Zehra Güneş’in VakıfBank’tan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında VakıfBank'ta kaptan olan milli voleybolcu Zehra Güneş flaş bir iddia ile gündeme geldi. Tecrübeli orta oyuncunun transferde Fenerbahçe'ye yöneldiği aktarıldı.

Voleybol Magazin tarafından aktarılan bilgilere göre Zehra Güneş'ten transferde yeni bir hamle geldi. 25 yaşındaki voleybolcunun transferde rotayı Fenerbahçe Medicana'ya çevirdiği belirtildi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in VakıfBank ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek. Güneş ve VakıfBank'tan ise sözleşme için henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Sarı-siyahlı kulübüyle olan sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız ismin adı bir süredir İtalyan ekiplerle anılıyordu Milano ve Scandicci'nin 25 yaşındaki voleybolcunun peşinde olduğu iddia edilmişti.

Zehra Güneş geçtiğimiz Eylül ayından bu yana VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlendi. 25 yaşındaki voleybolcudan önce Sarı-Siyahlı ekibin kaptanı ise Brezilyalı yıldız Gabi Guimaraes olmuştu.

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