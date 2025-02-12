Zehra Güneş İtalya’ya gidecek mi? Resmi açıklama geldi

Altyapısında yetiştiği VakıfBank'ın sembol isimlerinden biri olan ve bu sezon başında da takım kaptanlığını alan Zehra Güneş hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken yeni durağının İtalya’nın Conegliano takımı olacağı belirtiliyordu.

Conegliano Başkanı, Zehra Güneş transferi iddialarını yalanladı. İtalyan basınından Il Gazzettino'nun haberine göre; Imoco Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle hayır: Onu asla aramadık, gerçekten hiç aramadık. Ne bu yılda ne de geçmişte. Bizimle, bizim voleybol tarzımızla hiçbir alakası bulunmuyor."

AÇIK ARTIRMALARA KATILMIYORUZ

Bu, bazı menajerlerin yaptığı küçük bir oyun ve hiç hoşlanmadığım bir şey. Beklentiler yaratmak için yayılan söylentiler, bizi de buna dahil etmek saçma. Tekrar ediyorum: Bizim ekonomik kaynaklarımız var ama bizden çok daha fazlasına sahip olanlar da var. Ve biz açık artırmalara katılmıyoruz.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

Zehra Güneş'in ismi daha öncesinde Fenerbahçe, Scandicci, Milano gibi takımlarla anılmıştı. Daha önce VakıfBank'ta oynayan Gabi Guimaraes ve Isabelle Haak Imoco'nun yolunu tutmuştu.