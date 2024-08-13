Zehra Güneş mucizesi. Böylesi görülmedi

Zehra Güneş, 25 yaşında. Geride kalan yıllara bakıldığında kariyerinde hızlı bir yükseliş gösterdi, mucize yarattı.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. Daha 15 yaşındayken kendisinden büyüklerle mücadele etti. 2. lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi.

2015-2016 sezonunda döndüğü VakıfBank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen ikinci takımında yer aldı.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a kiralık oynadı.

2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş kazanmadık kupa bırakmadı.

Sarı siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Milli takımda da parladı Zehra Güneş. Tarihinin en büyük başarılarını kazanan milli takımın değişmezi olmayı başardı.

A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etti.

Türkiye A Kadın Milli Takımı, 2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanırken; Zehra Güneş iki turnuvanın da en iyi orta oyuncusu oldu.

Son olarak da Paris Olimpiyat Oyunları'nda 4. olan milli takımda yer aldı.

Ve Zehra Güneş, kartvizitine bir ünvan daha ekledi.

VakıfBank'ta 5 yıl oynayan Brezilyalı Gabi'nin İtalya'ya transfer olmasından sonra takım kaptanlığına getirildi.

Kariyerini böyle yükselten kaç sporcu oldu acaba, bu kadar başarılı hem de...

Helal olsun Zehra'ya... Yolu açık olsun.



