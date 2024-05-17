Zehra Güneş muhteşem döndü. Fotoğrafları her şeyi anlatıyor

Milli voleybolcu Zehra Güneş, omzundaki sakatlık nedeniyle uzun süredir oynayamıyordu.

Güneş, Antalya'daki Milletler Ligi'nde de Japonya ile yapılan ilk maçta da forma giyememişti.

Zehra Güneş, dün akşamki Hollanda maçında ise oynadı ve bir ay sonra dönüş yaptı.

Filenin Sultanları'nın 3-1 kazandığı maçta Zehra Güneş özellikle bloklarıyla etkili oldu.

Milli voleybolcu maçtan sonra şunları söyledi:

"Ara vermeye zamanımız olmuyordu uzun süredir. İtalya'da tedavi gördükten sonra çok iyi hissetmeye başladım. En son maçımı 1 ay önce oynadım, çok değişik bir gündü benim için.

Tekrardan bu blokları sizlere izletebildiğim ben de sahada acısız, ağrısız hissettiğim için çok mutluyum. Umarım çok daha güzel, sakatlıksız, acısız, ağrısız güzel günler göreceğiz."