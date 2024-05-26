Zehra Güneş neresinin ağrıdığını açıkladı

NTV’nin Zincirleme Reaksiyon programında Seda Öğretir’in konuğu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Vakıfbank’ın parlayan yıldızı Zehra Güneş, omuz sakatlığı hakkında son bilgileri paylaştı. Mart ayından beri devam eden bu sağlık sorunu, sporcunun performansını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor...

2023 yılını üç büyük kupa kazanarak tamamlayan ve dünya sıralamasında zirveye oturan Filenin Sultanları, yeni sezona Antalya’da düzenlenen Milletler Ligi ile 'merhaba' demişti. Milliler, Japonya ve İtalya karşısında mağlubiyet yaşarken, Fransa ve Hollanda’yı mağlup etmişti. .

Zehra Güneş, yaşadığı omuz sorunu nedeniyle dört maçta da sınırlı süreler alabildi. Bu durum, voleybol camiasında ve hayranları arasında endişe ve merak uyandırdı. 24 yaşındaki başarılı voleybolcu, Seda Öğretir’in programında yaşadığı zorlukları ve gelecek planlarını anlattı.

İşte Zehra Güneş'in açıklamaları:

"Bazı sakatlıklar ameliyatsız da kurtarılabilir. Ama sporcunun ve çevresindeki insanların çok büyük fedakarlıklar yapması gerekiyor. Ben ilk omuz sakatlığı yaşadığım zaman günün sonunda elbet bir gün ameliyat olmam gerektiği söyleniyordu.

Çok yoğun programımız var, turnuvadan turnuvaya koşuyoruz. Yeni başarılar elde etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte bana çok destek olan milli ve kulüp medikal staffının, kondisyonerlerimizin, kendi doktorlarımın, gittiğim doktorların hepsinin çok fazla yardımı oldu bana. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Bir sporcu için en değerli olan kişiler onlar bence. Uzun süre sonra sahaya ağrısız çıktığın zaman geçirdiğin zor günleri hatırlayınca o zamanlarda yanında oldukları için ilk andığın insanlar onlar oluyorlar. Tekrar teşekkür ediyorum onlara."