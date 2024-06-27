Zehra Güneş o nasıl vücut öyle. Ne antrenman yapmış be

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş o nasıl vücut öyle. Ne antrenman yapmış be

İstanbul'da çalışmalarına başlayan Zehra Güneş'in son antrenmandan paylaştığı fotoğraf gündem oldu.

Voleybol Milli Takımımız'ın parlayan yıldızı Zehra Güneş Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılarak İstanbul’a gelmişti.

Olimpiyatlara yetişmek amacıyla tedavisine vakit kaybetmeden başlayan Güneş’ten herkesi sevindirecek bir paylaşım geldi.

Tedavisinin olumlu bir şekilde ilerlemesi üzerine soluğu spor salonunda alan Zehra Güneş o anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Güzelliği ve kombini ile her zaman ki gibi büyüleyen Zehra Güneş’in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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