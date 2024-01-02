Zehra Güneş ve Hande Baladın'ı hiç böyle gördünüz mü? Kalbiniz varsa sakın bakmayın. Bu pozlar nefes keser

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş ve Hande Baladın'ı hiç böyle gördünüz mü? Kalbiniz varsa sakın bakmayın. Bu pozlar nefes keser
Hande Baladın ve Zehra Güneş, GQ Türkiye Dergisi'nin ocak sayısına konuk oldu, özel pozlar verdi.

Türk voleybolunun önde gelen iki yıldızı Zehra Güneş ve Hande Baladın... Sahadaki performanslarının yanında güzellikleri de herkesin dilinde.

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Hande Baladın; Eczacıbaşı'nın başarısı için mücadele ediyor. Zehra Güneş de VakıfBank'ın en önemli oyuncularından.

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Hande ve Zehra; zaman zaman da Türkiye için güçlerini birleştiriyor, hepimizi sevinçten havalara uçuruyor.

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Zehra Güneş; 24 yaşında, 1.97 boyu var.

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Hande Baladın'ın boyu 1.90. Yaşı da 26.

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Sahada formalarıyla görmeye alıştığımız Zehra ve Hande, mankenlere taş çıkartan güzelliğe sahip fotoğraflarıyla da sosyal medyayı sallıyor.

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Zehra ve Hande geçtiğimiz günlerde GQ Türkiye tarafından Yılın İlham Veren Kadınları seçilen Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tanıtım filminde buluşmuştu.

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Zehra ile Hande gece özel kıyafetleriyle katılmış, modellik yapmıştı.

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Müthiş ikili bu kez de GQ Türkiye Dergisi'nin ocak sayısına konuk oldu, özel pozlar verdi.

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Zehra ve Hande fotoğraflarıyla yine nefes kesti, görenlerin nutku tutuldu.

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