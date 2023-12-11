Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı

Kulüpler Dünya Şampiyonluğu için Çin'de mücadele edecek Vakıfbank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş'e Çinliler büyü ilgi gösterdi.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı

Vakıfbank son Avrupa Şampiyonu unvanıyla katılmaya hak kazandığı 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmek için Çin’e ulaştı.

Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş'e ilgi yine büyüktü.

Çinli sporseverler Vakıfbank'ın kamp yaptığı otele gelirken Zehra'dan imza almak için sıraya girdi.

İLK MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Sarı-siyahlılar turnuvada ilk maçına 13 Aralık Çarşamba TSi 09.00’da Vietnam temsilcisi Sport Center Women’s Club karşısında çıkacak.

Türkiye’nin uluslar arası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Spor Kulübü, 5. dünya şampiyonluğu için Çin’e gitti.

CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar B Grubu’nda Vietnam’dan Sport Center Women’s Club ve Brezilya’dan Dentil Praia Clube ile karşılaşacak. Genel Menajer Banu Can Schürmann, “Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası başlangıcından 3 gün önce Çin’e geldik” dedi. ·

Vakıf ilk maçını 13 Aralık’ta Sport Center, ikinci karşılaşmasını 15 Aralık’ta Praia ile yapacak. Grupta ilk iki yarı finale çıkacak. Eczacıbaşı da bu şampiyonada yer alacak.

SON 5 FİNALİ TÜRKLER OYNADI
2017 Vakıfbank Rio de Janeiro 3-0
2018 Vakıfbank Minas 3-0
2019 Imoco Eczacıbaşı 3-1
2021 Vakıfbank Imoco 3-2
2022 Imoco Vakıfbank 3-1

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