Zehra Güneş'e Çin'den rakip geldi. Selvi boylu uzun bacaklı. Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'e Çin'den rakip geldi. Selvi boylu uzun bacaklı. Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak

VakıfBank yeni transferini açıkladı. Dünyaca ünlü Çinli Yuan Xinyue’yi transfer etti. Orta oyuncu olan Çinli, Zehra Güneş'in rakibi olacak.

VakıfBank, yeni transferini resmen açıkladı. Dünyaca ünlü Çinli Yuan Xinyue’yi transfer etti. Yuan da Zehra Güneş gibi orta oyuncu. Bu da "Zehra Güneş'e rakip geldi" yorumlarına yol açtı.

VakıfBank'ın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, Çin Milli Takımı’nın da formasını giyen orta oyuncu Yuan Xinyue’yi transfer etti. 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya alan Yuan Xinyue, önümüzdeki sezon sarı-siyahlı formayı giyecek.

Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Yuan Xinyue’yi transfer etti.

21 Aralık 1996’da Çin’de dünyaya gelen Yuan Xinyue; kariyerinde Bayi, Guangdong Evergrande, Jiangsu Zenith Steel’da oynarken, son olarak Tianjin Bohai Bank’ta forma giydi.

Çin Ligi’nde 4 kez en iyi orta oyuncu seçilen ve VNL 2023’te de en iyi orta oyuncu olan voleybolcu, Çin Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazandı. Xinyue, son olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Çin Milli Takımı’nın kaptanlığını yaptı.

Yuan Xinyue, 2015 ve 2019’te FIVB Dünya Kupası, 1 FIVB Grand Champions Cup, 1 Asya Şampiyonası, 2 Asya Oyunları şampiyonlukları yaşadı. Çin Ligi’ni 6 kez kazanan Yuan Xinyue, Çin National Championship’te de 5 defa zirveye çıktı."

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