Zehra Güneş'e rakip çıktı. Rus voleybolcu Marina Markova'nın pozları nefes kesti

Muratpaşa Belediyesi voleybolcusu Marina Markova hem maçlardaki başarısı, hem de verdiği pozlarla Zehra Güneş'in rakibi olduğunu gösterdi.

Zehra Güneş'e rakip çıktı. Rus voleybolcu Marina Markova'nın pozları nefes kesti

Voleybol Milli Takımımızın yıldızı Zehra Güneş, hem başarısı hem de güzelliği ile dikkat çekiyor.

Zehra Güneş'e rakip Muratpaşa Belediye Sigorta Shop'tan çıktı. Sezon başında takıma katılan Rus voleybolcu Marina Markova hem maçlardaki başarısı, hem de verdiği pozlarla Zehra Güneş'in rakibi olduğunu gösterdi.

Sultanlar Ligi'nde 6 maçta toplam 138 sayı kaydeden 21 yaşındaki zirveye çıktı.

Yüzde 52 hücum ortalaması yakalayan Rus smaçör bu alanda da ikinci sırada yer aldı.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi çeken Markova, Zehra Güneş hayranı olduğunu da bildirdi.

1.98 boyundaki Markova, 1.97'lik Zehra Güneş'ten bir santim daha uzun.

İşte genç sporcunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları:

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