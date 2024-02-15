Zehra Güneş'i bırak kardeşi İrem Güneş'e bak. Sevgilisiyle paylaşım yaptı ortalık sallandı

Hamza Özalkuş
Zehra Güneş'i bırak kardeşi İrem Güneş'e bak. Sevgilisiyle paylaşım yaptı ortalık sallandı
Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş, Sevgililer Günü nedeniyle aşkını ilan etti ve basketbolcu sevgilisiyle poz verdi.

Voleyboldaki başarısı kadar güzelliği ile de dillere destan olan Vakıfbank ve Milli Takım'ın yıldızı Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş'in Sevgililer Günü paylaşımları dikkat çekti.

1999 doğumlu Zehra Güneş'ten 5 yaş küçük olan ve ablası kadar güzelliği ile bilinen İrem Güneş, Edremit Bld. Altınoluk'ta forma giyiyor.

İrem Güneş, basketbolcu olan 2005 doğumlu Emir Arda Sivas'la olan pozlarını Sevgililer Günü nedeniyle paylaştı.

Emir Arda Sivas, Gaziantep Basketbol'da forma giyiyor.

İki sevgili Sevgililer Günü'nde paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını ilan ettiler.

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