Zehra Güneş'in annesinin de Zehra gibi olduğu ortaya çıktı

Filenin Sultanlarının yıldız ismi Zehra Güneş sakatlığı nedeniyle Milli Takım'la birlikte Hong Kong kafilesinde yer almadı.

Ay Yıldızlı oyuncu Zehra Güneş, 1.97 metrelik boyuyla sıkça adından söz ettiriyor ve gündemden düşmüyor.

Yıldız voleybolcu kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi Mina'nın mezuniyet törenine katılarak aile fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medyada, Zehra Güneş ve ailesinin boyuyla ilgili yapılan yorumlar dikkat çekti.

Aile fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi çeken milli voleybolcunun annesini görenler gözlerine inanamadı.

Zehra'nın annesinin boyunun Zehra kadar olmasına yorum yağdı.

Ailecek uzun boylu oldukları görülen Güneş ailesinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zehra Güneş'in ailesinin fotoğraflarına sosyal medya kullanıcılarından "Bu boy ortalamasıyla bu aile Türkiye'nin boy ortalamasını yükseltiyor", "Anne ve babadan böyle uzun kızlar çıkması normal" ve "Uzunlar ailesi gerçekten dikkat çekici" gibi yorumlar yağdı.

İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN AİLE FOTOĞRAFI: