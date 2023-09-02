Zehra Güneş'in dillere destan boyu ve güzelliği. O görüntüler tekrar gündem oldu

Türkiye Kadın A Milli Voleybol takımının önemli isimlerinden olan Zehra Güneş'in bir kaç yıl önce katıldığı televizyon programı yeniden gündeme geldi.

Zehra Güneş'in dillere destan boyu ve güzelliği. O görüntüler tekrar gündem oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye'nin gururu olan Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı yenerek finale çıktı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Paleis 12 Salonu’nda oynan maçta milliler 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın dikkat çeken oyuncularından biri de Milli Takım'ın yıldızı Zehra Güneş oldu.

Güzelliği ile Avrupa basınının da dikkatini çeken ve "Manken gibi" yorumu yapılan Zehra Güneş'in Türkiye'de bir kaç yıl önce katıldığı televizyon programı tekrar gündem oldu.

Tekrar yayılan görüntülerde Aslı Şafak'la işin aslı programında Şafak Zehra Güneş'i ayağa kaldırıyor.

Kendisi de yanına gidince aradaki inanılmaz boy farkı dikkat çekiyor. Aslı Şafak şaşırmaktan kendini alamıyor.

Zehra Güneş'in boyu 1.97.

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