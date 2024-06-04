Zehra Güneş'in koltuk değnekli hali yürek burktu. İçimiz bir garip oldu

Düzenleme: Serhat Ağa
Zehra Güneş'in koltuk değnekli hali yürek burktu. İçimiz bir garip oldu

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yürümekte zorlanan Zehra Güneş'in koltuk değnekli hali görenleri kahretti.

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son mücadelesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi.

KOLTUK DEĞNEKLİ HALİ KAHRETTİ

Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibin 3-2 mağlup ederek herkesi sevindirirken Zehra Güneş'in hali görenleri yıktı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi.

Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anların videosu sosyal medyaya düşerken görenler kahroldu.

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OLİMPİYATLARA KADAR YOK

Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan yıldız voleybolcu 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını duyurdu

Zehra Güney herkesi yıkan sakatlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü. Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul'da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris'te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris'te görüşmek üzere..."

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