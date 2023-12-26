Zehra, Hande, Arina, Marina derken şimdi de geldi Katarina. Nefes kesen fotoğraflara bakın kararı siz verin

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ali Öncü
Zehra, Hande, Arina, Marina derken şimdi de geldi Katarina. Nefes kesen fotoğraflara bakın kararı siz verin
Galatasaray, voleybolda Katarina Lazovic ile prensipte anlaşma sağladı. Sultanlar Ligi değil, adeta güzeller geçidi oldu.

Voleyboldaki rekabet giderek artarken transfer yarışı da tüm hızıyla sürüyor.

Sultanlar Ligi'nde birbirinden güzel yıldız oyuncular dikkat çekerken, Galatasaray da boş durmadı.

Güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen sarı kırmızılı ekibin son transferi Sırp smaçör Katarina Lazoviç oldu.

Voleybolun Sesi sitesinde yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, sezonun ilk bölümünde Çin ekiplerinden Bejing BAIC forması giyen ve transfer sezonunda birçok takımdan da teklif alan Sırp smaçör Katarina Lazovic ile prensipte anlaşma sağladı.

Lazoviç'in de gelmesiyle rekabet daha artacak. Ayrıca Sultanlar Ligi'nde güzeller geçidi yaşanacak, bir rekabet daha olacak.

Peki içlerinden en güzeli hangisi? Karar sizin; işte fotoğrafları:

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KATARINA LAZOVİC (GALATASARAY)
Yaş: 24
Boy: 1.83

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ZEHRA GÜNEŞ (VAKIFBANK)
Yaş: 24
Boy: 1.97

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HANDE BALADIN
Yaş: 26
Boy: 1.90

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ARINA FEDOROVTSEVA
Yaş: 19
BOY: 1.96

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MARINA MARKOVA
Yaş: 22
Boy: 1.98

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