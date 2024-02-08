Zehra İrfan Can'ın bebeğini öpmelere doyamadı. Bu özel anlarda yanlarında sadece Yeniçağ vardı

Selahattin Ekrekli
Zehra İrfan Can'ın bebeğini öpmelere doyamadı. Bu özel anlarda yanlarında sadece Yeniçağ vardı
VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, PGE Rysice galibiyetinin ardından maçı izlemeye gelen Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'ın kızı Melina'yı kucağından bırakmadı.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank, Polonya'da 3-0 yendiği PGE Rysice'yi sahasında da aynı skorla mağlup etti. Adını çeyrek finale yazdıran
VakıfBank'ın rakibi İtalya ekibi A. Carraro Imoco oldu.
Karşılaşmanın ardından VakıfBank'ın yıldızlarından Zehra Güneş'e yoğun ilgi vardı. Hayranlarından biri de Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın minik kızı Melina idi. Maçın sonunda Melina'yı kucağına alan Zehra, minik hayranını öpmelere doyamadı.
Eşi Ceren ile birlikte mücadeleyi tribünden takip eden İrfan Can da daha sonra sana içine indi, Zehra Güneş ile bir araya geldi.
Bu özel anları sadece Yeniçağ kameraları yakaladı.

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