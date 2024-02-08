Zehra İrfan Can'ın bebeğini öpmelere doyamadı. Bu özel anlarda yanlarında sadece Yeniçağ vardı

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank, Polonya'da 3-0 yendiği PGE Rysice'yi sahasında da aynı skorla mağlup etti. Adını çeyrek finale yazdıran

VakıfBank'ın rakibi İtalya ekibi A. Carraro Imoco oldu.

Karşılaşmanın ardından VakıfBank'ın yıldızlarından Zehra Güneş'e yoğun ilgi vardı. Hayranlarından biri de Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın minik kızı Melina idi. Maçın sonunda Melina'yı kucağına alan Zehra, minik hayranını öpmelere doyamadı.

Eşi Ceren ile birlikte mücadeleyi tribünden takip eden İrfan Can da daha sonra sana içine indi, Zehra Güneş ile bir araya geldi.

Bu özel anları sadece Yeniçağ kameraları yakaladı.