Zehra Kınık davasında karar!

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık, Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Kınık’ın iki yıl süreyle ehliyetine de el konuldu.

Fatıma Zehra Kınık’ın 9 Temmuz 2024’te bir motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne üç kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazayla ilgili davada karar açıklandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşması saat 16:30’da başladı. Zehra Kınık polis koruması eşliğinde salona geldi.

Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada dört yıl iki ay hapis cezası aldı.

Kınık’ın iki yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

NE OLMUŞTU?

Beykoz-Kavacık Rüzgarlıbahçe’de Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklete çarptı

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirdi. Motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralandı.

17 yaşındaki gencin öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı! Fatma Zehra Kınık kusurlu mu?

Olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir, bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçti.

Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim’de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırılmıştı.