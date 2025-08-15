Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödemek istiyor!

Tartışmalı icraatların sahibi eski Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir de babası gibi "icraatları" ile gündemde.

Zehra Kınık, 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine ve üç kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Olaya ilişkin görülen davada Kınık için 15 yıla kadar hapsi istenirken sadece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Karar tepki ile karşılanırken Kınık'tan dikkat çeken bir hamle daha geldi.

PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNİ İSTEDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Zehra Kınık, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe vererek 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini istedi.

Kerem ve Zehra Kınık

Kınık'ın dilekçesinde, iki kişinin şikâyetinden vazgeçtiğine işaret edilerek "TCK'nin 50’nci maddesi yönünden değerlendirme yapılırken müvekkilimiz tarafından yapılan ödemeler ve katılanlar tarafından dosyaya sunulan şikâyetten vazgeçme dilekçelerinin dikkate alınmasını talep etmekteyiz. TCK'nin 50’nci maddesine göre; taksirli suçlarda uzun süreli hapis cezaları dahi, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre adli para cezasına çevrilebilecektir. Müvekkilimizin kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yaşadığı derin üzüntünün dikkate alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANNE ŞİKÂYETİNİ ÇEKMEDİ

Barlasçeki’nin babası Serdal Barlasçeki’nin ardından kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk’ün de şikâyetini geri çektiği ortaya çıkmıştı.

Anne Hasret Doğan ise şikâyetini geri çekmedi ve Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANDI

Kazaya dair Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Kınık’ın asli kusurlu olduğu belirtildi. Barlasçeki’nin ailesinin ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık tutuklanmadı.

Ayrıca bu süreçte Barlasçeki’nin ailesi daha önce de Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini açıkladı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Ahbap Derneği'ne 46 milyon TL karşılığında 2 bin 50 adet çadır satması ile gündeme oturmuştu.

Zehra Kınık davasında sürpriz detay