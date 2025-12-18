Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazası nedeniyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Yeniden görülen davada, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Zehra Kınık’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kınık hakkındaki adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

Kınık ve avukatları, kazada asıl çarpan kişinin Batın Barlas Çeki’nin arkadaşı Öztürk olduğunu iddia etti.

Öte yandan savunmada, mahkemenin herhangi bir para cezası veya tazminat kararı olmamasına rağmen maddi zararların karşılandığı belirtildi.

CEZASI DÜŞTÜ

Duruşmada verilen aradan sonra mahkeme kararını duyurdu. Zehra Kınık, Batın Barlas Çeki’nin ölümüne neden olmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekol TV'den Gamze Şimşek, Zehra Kınık'ın verilen bu ceza ile sadece 3 ay hapis yatacağını aktardı.