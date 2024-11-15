Zehra Kınık’ın karıştığı kazada yeni skandal: Rapora göre Batın kendini yere atmış

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kızılay’ın eski başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in karıştığı ve 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybetmesine, iki kişinin de yaralanmasına yol açan trafik kazasıyla ilgili dava dosyasına yeni bir teknik rapor eklendi. Bu rapor, Fatma Zehra Kınık Demir’in avukatı Osman Baturhan Dursun tarafından mahkemeye sunuldu.

RAPORUN DETAYLARI

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar tarafından hazırlanan raporda şu tespitlere yer verildi:

“Sürücünün motosikleti sağa doğru yönlendirdiği ve kaldırıma çıktığı, bu esnada motosikletin arkasında bulunan yolcunun (Batın Barlas Çeki) kendini yere attığı akabinde motosikletin sağ tarafta bulunan dubalara çarptığı görülmüştür… Ardından kaldırımda yürüyen şahıslara çarparak durabildiği tespit edilmiştir”

"PSİKOLOJİK YIKIM YAŞADIM"

Davanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Basına kapalı gerçekleşen duruşmada, Fatma Zehra Kınık Demir yazılı savunmasını sundu. Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Kınık Demir, “İddianamedeki suçlamayı kabul etmiyorum. Bu olayda benim herhangi bir kusurum veya ihmalim yoktur… Tüm bu yaşadıklarım benim için büyük bir psikolojik yıkımdı. Kusurlu olduğum yönündeki trafik kaza tespit tutanağını kesinlikle kabul etmiyorum”” ifadelerini kullandı. Mahkeme, sanığın adli kontrol şartını kaldırdı.