Tıp, kozmetik, tarım sanayi gibi çeşitli alanlarda akrep zehri kullanılıyor. Doğada az bulunması ve görülmesi üzerine bazı uyanıklar yasa dışı olarak bu işe de el attı. Kısa yoldan zengin olmak isteyen uyanıklar fiyatlarını da kendileri belirliyorlar.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğa ve hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bir şahsın bulundurması, beslenmesi, toplanması ve ticareti yasak olan Anadolu sarı akrebinin satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen doğa koruma ekipleri kimliğini tespit ettikleri Musa B. (25) isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takipte elindeki keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebini telefonla görüştüğü şahsa satmaya getiren Musa B., satış yaptığı esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Doğa koruma ekipleri biri yavru diğeri genç olan 2 Anadolu sarı akrebine el koyarken, şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.



Doğa koruma ekiplerinin yaptığı açıklamada, akrebin keskin bir zehre sahip olduğu, zehrin kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesinde kullanıldığı ve zehrin litresinin yaklaşık olarak 10 milyon dolar olduğu belirtildi.



Öte yandan bu akrebin zehri sağlıklı yetişkinlerde 36-48 saat kadar çok şiddetli kramplar, spazmlar, titreme, aşırı üşüme gibi semptomlar gösterdiği ve ardından kendiliğinden bünyeden atıldığı, ancak alerjik bünyelerde, çocuklar ve yaşlılarda ölümcül etki gösterebileceği belirtildi. Öte yandan yakalanan akrebin zehrinin ise litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.