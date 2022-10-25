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Ormana gizlenmiş geyiği 100 kişiden 1'i bulabiliyor

100 kişiye sorulan bu optik illüzuyon testinde sadece bir kişi 20 saniyede resimde gizlenmiş geyiği görebildi. Sosyal medyada viral olan bu resimdeki geyik, dikkatli bakıldığında çok net görülebiliyor. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:49
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Zeka testi. Ormana gizlenmiş geyiği 100 kişiden 1'i bulabiliyor. 20 saniyede geyiği bulan üstün zekalı

Ormana gizlenmiş geyiği 100 kişiden 1'i bulabiliyor
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Star'ın haberine göre, ağaçlar ve çalılardan oluşan bu optik illüzyon fotoğrafında ormanda gizlenen geyiği bulmak neredeyse imkansız. Bu zorlu zeka oyununda 20 saniye içinde geyiği fark edenlerin IQ'sunun daha yüksek olduğu kanıtlandı. Türkiye'de 100 kişiye uygulanan testte yalnızca bir kişi resimde gizli geyiği bulabildi. İşte algıları alt üst eden o görsel...

Görselde ormanda gizlenmiş bir geyik var. Yapılan bu deneyle, optik illüzyon testini başarıyla geçenlerin üstün zekalı olduğu ortaya çıktı. Yüksek IQ'ya sahip kişiler 20 saniye dolmadan ormanın içinde gizlenmiş geyiği görebiliyor.

20 saniye içerisinde geyiği bulan kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor. Optik illüzyonlar, netizenler arasında bir eğlence kaynağı olduğunun kanıtlanmasının yanı sıra, psikanaliz alanında bilimsel araştırmalar için birer araç olarak da hizmet eder.

Bazı araştırmalar, optik illüzyonların insan beyninin işleyişini anlamada yardımcı olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, beyin için hafif egzersiz sağlayarak beyin fonksiyonlarınızı keskinleştirebilen gözlem becerilerinizi geliştirme potansiyeline sahiptir. Algı ve gözlem becerilerinizi test etmek için aşağıdaki görseli dikkatle inceleyip geyiği bulmaya çalışın.

Optik İllüzyon IQ Testini çözmeye çalışanlar ormanı tararken, geyiğin aslında açıkça göründüğünü fark edebilirler. Ağaçların rengiyle kamufle edildiği için gizlenmiş geyiği tespit etmek oldukça zor.

Geyiği tespit etmek zor olduğu için görsele yakından bakmanız gerekecek.

RESMİN BU KISMINA DİKKAT!

Resimde çok sayıda ağaç ve yeşillik bulunuyor. Üstelik geyiğin ağaçların gövdesiyle aynı renk olması kafa karıştırıyor. Ancak dikkatle bakıldığında geyiği bulmak oldukça mümkün. Tabii üstün zekalı olduğunuzu kanıtlamak için bunu 20 saniyede yapabilmek gerekiyor. Bu kısa sürede geyiğin nerede olduğunu göremediniz mi? İşte size bir ipucu: Resmin sağ tarafına bakmalısınız.

Evet, ormanın içine gizlenmiş geyiği bulabildiniz mi? Geyik resmin sol tarafında arkada yer alan ağaç gövdesinin önünde duruyor.

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