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  • Size bakan zürafayı 77 kişiden 3'ü görebildi. Beyin yakan zeka illüzyonu

Size bakan zürafayı 77 kişiden 3'ü görebildi. Beyin yakan zeka illüzyonu

Kamuflaj doğadaki en iyi doğal illüzyondur. Vahşi yaşamdaki hayvanların bu fiziksel özellikleri ise adeta yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için tasarlanmıştır. Bu görselde size bakan zürafayı 77 kişiden sadece 3'ü 6 saniyede bulabildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:25
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Zeka testleri insanları zorlamaya devam ediyor. Size bakan zürafayı 77 kişiden 3'ü görebildi. Beyin yakan zeka illüzyonu

Size bakan zürafayı 77 kişiden 3'ü görebildi. Beyin yakan zeka illüzyonu
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TGRT'nin haberine göre, insan zihni için faydalı görseller olan optik illüzyon testleri, 1900’lü yıllarda önem kazandı. Uzman psikologlar ve psikanalizcilerin algılama ve bilinçaltı için kullandığı optik yanılsamalar, zihnin derinliklerindeki kavramları açığa çıkarmak için en etkili silahlar olarak görülüyor. 

Bugünkü optik yanılsama görseli, ormanla bütünleşmiş bir zürafayı içeriyor. Size bakan zürafayı 77 kişiden sadece 3'ü, 6 saniyede bulmayı başardı.

İlk görsele bakarak içinizden 6’ya kadar saymanız gerekiyor. Sürenin kısıtlı olması kavrama yeteneğiniz ile paralellik gösteriyor. Bu testin gösterildiği 77 insandan sadece 3’ü ormanın içindeki zürafayı 6 saniye içinde bulabildi.

Uzmanlar tarafından zürafayı 6 saniye içinde bulanların hızlı gözlem yapan ve keskin bir zekaya sahip olduğu belirtiliyor. Şimdi kendinize 6 saniye ayırın ve kamufle olan zürafayı bulmaya çalışın...

ZÜRAFA NEREDE?

Zürafa orman görselinin sağ yarısında arka plandaki bir ağaçla mükemmele yakın bir şekilde sıralanmıştır. Sonbahar mevsimindeki orman, zürafanın fiziksel kamuflajıyla son derece uyumlu bir portre çiziyor. 

İllüzyon testlerini çözümleyebilmek için ayrıntılara dikkat etmek ve detayları incelemek büyük önem taşıyor.

işte zürafanın yanıtı:

 

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