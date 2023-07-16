Zekai Aksakallı’dan canlı yayında büyük iddia: Fethullahçılar devam ediyor

ODA TV'nin haberine göre; 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecileri teröristleri engelleyen, Ömer Halisdemir'e darbeci Semih Terzi'yi vurma emri veren eski Özel Kuvvetler komutanı emekli korgeneral Zekai Aksakallı, hain darbe girişiminin 7. yıldönümünde Habertürk'te Kemal Öztürk'e konuştu.

"Fetullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz” diyen Aksakallı, “Son birkaç aydır gözlemlediğimiz, emarelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum” ifadelerini kullandı.

Aksakallı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“3 yıl sonra neden konuşmaya karar verdim? Tabii küresel emperyalist odakların güdümünde olan Fetullahçı hain darbe örgütü faaliyetlerine devam ettiğini görüyoruz. Son birkaç aydır gözlemlediğimiz, emarelerini aldığım çok kritik olaylara tanık oldum. Bu örgütün mensupları, mankurtlar beklemedik yer ve zamanda yine ülkeyi kaosa sürüklemek için çeşitli eylemlere girişebileceklerini değerlendiriyorum. Tarihi vicdan ve sorumluluk olarak farkındalık yaratmak için, şehit ve gazilerimizi anmak için program teklifinizi kabul ettim."

"15 Temmuz darbe girişimi dünya tarihinin ve bizim tarihimizin en dramatik hadiselerinden biridir. Kendi milletinin tankıyla, topuyla, uçağıyla kendi halkına, kendi Meclisine kendi askerine, polisine hunharca saldırması dünya tarihindeki en dramatik ve bizim tarihimizdeki en dramatik hadiselerden biridir. Bu darbe Türkiye'nin milli bekasına yönelik küresel emperyalistlerin planladığı, FETÖ'ye icra ettikleri darbe girişimidir. Başarılı olsaydı kukla yönetimle ülkemizin parçalanma sürecine gireceğini değerlendiriyorum. Bu arada tarihimize baktığımızda Osmanlı'dan başlayarak birçok darbe, isyan, ayaklanma girişimleri olmuştur. Osmanlı padişahının 12'si; yani üçte biri darbe ve isyanla tahttan indirilmiş, bir kısmı da hunharca katledilmiştir."

“15 TEMMUZ DARBESİNİN ÇOK İYİ İRDELENMESİ LAZIM”

"1960 darbesi, 71, ondan önce Talat Aydemir'in darbe girişimleri. 1980 darbesi. 28 Şubat süreci. MGK bildirisi ve en son hain darbe girişimi. Bunlara baktığınızda ordunuzu adalet ve liyakat temelinde kurumsallaştırmadığınız zaman maalesef bu tür hareketlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün darbelerin, özellikle son 15 Temmuz darbesinin çok iyi irdelenmesi lazım."

"15 Temmuz gecesine gelmeden önce, o gün öncesinden bir general arkadaşın düğünüyle ilgili davetiye ve hediye çeki geldi bana. Hediye çeki malumunuz birisinin düğünü olduğu zaman Genelkurmay karargahından toplanan parayla hediye çeki yaptırılır ve takdim edilir. 'Düğünde en kıdemli sizsiniz, sizden başka kıdemli olmayacak, hediye çekini siz vereceksiniz' dendi. Benim garibime gitmişti. Niye kimse gelmiyor diye düğüne. Düğün günü geldi. Düğün 15 Temmuz'da saat 19.00'da başladı. 15 Temmuz'da Genelkurmay karargahında toplantıdaydım. Toplantıdan çıktıktan sonra düğüne gittim. Komuta kademesiyle görüşme imkanım olmadı. Geç gittik düğüne. Saat 20.30 sularında."

"Düğünde yerimizi aradık. Düğünlerde askeri şahsiyetler olduğu için protokol uygulanır. Oturmamız gereken yerin dışında planlandığımızı gördük. Sahnenin ikinci kuşağın dışında arkada bir masaya planlandığımızı gördük. Garibimize gitti. Masaya vardığımda eşimin sandalyesi sahneye dönüktü. Karşıda genç birisi oturuyor eşiyle beraber. 'Beyefendi siz kimsiniz' dedim. Biraz heyecanlandı. Başçavuş olduğunu söyledi. Bu durum canımızı sıktı. Anormal bir şeydi bizim için. Düğünde bizden kıdemli çok insan var, hediye çeki bizde. Oturma düzeni alışılmışın dışında."

“HANIMIM CİDDİ ZARAR GÖRDÜ”

"Protesto maksadıyla düğünden ayrılmaya karar verdim. Hanım 'hediye çeki var' diye beni uyardı. Damatla gelini bekledik, hediye çekini verdik, düğünden ayrıldık. Nizamiyeye doğru yaklaşırken bir Mercedes Vito minübüs önümüze kırdı. Burada durunca pencerenin camını açtım. Şoföre kapıları kapatması emrini verdim 'Ne oluyor' dedim. 'Komutanım direnmeyin sizi götüreceğiz' dediler. 'Lan nereye götüreceksiniz' dedim. Pencereden kolumdan çektiler. Hanım atıldı. Hanımın koluna başka birisi sarıldı. Hanım ciddi zarar gördü. 'Durun şerefsizler geliyorum' dedim."