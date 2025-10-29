La Liga'da (İspanya birinci ligi) liderliğini sürdüren Real Madrid, deneyimli sağ beki Dani Carvajal'den uzun süre faydalanamayacak.
Barcelona maçında dizinden sakatlanan 33 yaşındaki oyuncu ameliyat edildi. Carvajal'in 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İspanya'da yayın yapan Defensa Central sitesinin iddiasına göre, İtalyan menajerler Dani Carvajal'in sakatlığı nedeniyle Real Madrid'e Zeki Çelik'i önerdi.
İtalya'nın Roma takımında forma giyen Çelik, Serie A'da (İtalya birinci ligi) 7 maçta, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta görev yaptı.
27 yaşındaki sağ bek, ligde Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ettikleri maçta ilk golün asistini yapmıştı.
Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, 2016'da İstanbulspor'la anlaştı. 2018 yılında İstanbulspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Zeki Çelik, 2022'de Roma'nın yolunu tuttu.
Futbol istatistik sitesi Transfermarkt'a göre, Çelik'in piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde.