Roma Spotif Direktörü Frederic Massara'nın Zeki Çelik ile yaptığı görüşmelerde sözleşme yenileme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Corriere della Sera'nın haberine göre, Roma yıl sonuna kadar sonuçlandırmak istediği anlaşma kapsamında; milli oyuncunun yıllık 2 milyon Euro'luk maaşını 3 milyon Euro'ya yükseltecek.

Bu sezon Gasperini yönetiminde etkileyici bir form grafiği yakalayan 28 yaşındaki sağ bek, şu ana kadar toplam 14 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.