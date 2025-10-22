Roma'nın Victoria Plzen ile Avrupa Ligi'nde oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan milli oyuncu Zeki Çelik, yeni sözleşme konusunda istekli olduğunu ifade etti.

"BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Takımda değişen rollerinin kendisini etkilemediğini söyleyen Zeki Çelik, "Hem kanat beki hem de beşinci tercih olarak oynayabilirim, benim için sorun değil. Önemli olan her zaman iyi bir performans sergilemek: Benim için asıl önemli olan bu. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak, odaklanmaya devam etmek ve iyi performans göstermeye devam etmek istiyorum." diye konuştu.

"ROMA'DA MUTLUYUM"

Yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili sorulan soruya, "Roma'da olmaktan mutluyum, bakalım neler olacak." diye cevap veren milli oyuncu ayrıca Gasperini'den de övgü dolu sözlerle bahsetti.

"GASPERINI YÖNETİMİNDE GELİŞİYORUZ"

28 yaşındaki sağ bek, "Popüler bir oyuncu olmadığımı biliyorum ama her gün çok çalışıyorum. Performansıma odaklanıyorum ve takıma yardımcı olabiliyorsam çok mutluyum. Koçla her gün çok çalışıyoruz ve bunun gelişmeme yardımcı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür etmek istiyorum çünkü antrenmanlarda yaptıklarımızı beğeniyorum. Doğru yoldayız. Gasperini'yi seviyorum çünkü onun yönetiminde gelişiyoruz, kazanma zihniyetine sahip." diye konuştu.