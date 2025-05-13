Zeki Çelik üzgün: 19 uğurlu gelmedi

Atalanta ile Roma, İtalya Serie A'nın 36. haftasında karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Atalanta'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ve 32. dakikada Bryan Cristante kaydetti.

Roma'nın tek sayısı ise 76. dakikada Ibrahim Sulemana'dan geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini elde eden Atalanta, puanını 71 yaptı ve haftayı 3. sırada tamamladı. 19 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Roma ise 63 puan ile 6. basamakta kaldı.

Serie A'nın 37. haftasında Atalanta, Genoa deplasmanına konuk olacak. Roma ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.