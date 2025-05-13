Zeki Çelik üzgün: 19 uğurlu gelmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Zeki Çelik üzgün: 19 uğurlu gelmedi

İtalya Serie A'nın 36. haftasında milli futbolcumuz Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Atalanta'ya konuk oldu. Başkent ekibi rakibine mağlup 2-1 mağlup olarak 19 maçlık namağlubiyet serisi sona erdi.

Atalanta ile Roma, İtalya Serie A'nın 36. haftasında karşı karşıya geldi.

Gewiss Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Atalanta'ya 3 puanı getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ve 32. dakikada Bryan Cristante kaydetti.

t.jpeg

Roma'nın tek sayısı ise 76. dakikada Ibrahim Sulemana'dan geldi.

Öte yandan milli futbolcumuz Zeki Çelik, Roma adına 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini elde eden Atalanta, puanını 71 yaptı ve haftayı 3. sırada tamamladı. 19 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Roma ise 63 puan ile 6. basamakta kaldı.

Serie A'nın 37. haftasında Atalanta, Genoa deplasmanına konuk olacak. Roma ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.

Son Haberler
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'dan çiftçiye destek çağrısı: 2025 sulama bedellerinde indirim uygulansın
Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'dan çiftçiye destek çağrısı: 2025 sulama bedellerinde indirim uygulansın
Şanlıurfa'da öğretmen servisleri çarpıştı: 28 yaralı
Şanlıurfa'da öğretmen servisleri çarpıştı: 28 yaralı
Kayserispor rekor kırdı!
Kayserispor rekor kırdı!
Dev teknoloji şirketlerine soruşturma açıldı
Dev teknoloji şirketlerine soruşturma açıldı
Sağlık camiasının acı kaybı: Kuşadası'nda doktor Ali Serdar Yıldız hayatını kaybetti!
Kuşadası'nda sağlık camiasının acı kaybı!