Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Roma deplasmanda Celtic'i 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Liam Scalles'in kendi kalesine attığı golle 6. dakikada öne geçen Roma, Zeki Çelik'in asistini gole çeviren Evan Ferguson ile 36'da farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan İrlandalı golcü kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydederek skoru da tayin etti.

Avrupa Ligi 6. hafta maç sonuçları şöyle:

Young Boys 1-0 Lille

Nice 0-1 Sporting Braga

Midtjylland 1-0 Genk

Utrecht 1-2 Nottingham Forest

Ludogorets Razgrad 3-3 PAOK

Stuttgart 4-1 Maccabi Tel Aviv

Ferencvaros 2-1 Rangers

Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis

Sturm Graz 0-1 Kızılyıldız

FCSB 4-3 Feyenoord

Brann 0-4 Fenerbahçe

Freiburg 1-0 Salzburg

Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen

Celtic 0-3 Roma

Lyon 2-1 Go Ahead Eagles

Celta Vigo 1-2 Bologna

Basel 1-2 Aston Villa

Porto 2-1 Malmö FF