Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Roma deplasmanda Celtic'i 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.
Liam Scalles'in kendi kalesine attığı golle 6. dakikada öne geçen Roma, Zeki Çelik'in asistini gole çeviren Evan Ferguson ile 36'da farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarının uzatma anlarında bir kez daha sahneye çıkan İrlandalı golcü kendisinin ikinci takımının 3. golünü kaydederek skoru da tayin etti.
Avrupa Ligi 6. hafta maç sonuçları şöyle:
Young Boys 1-0 Lille
Nice 0-1 Sporting Braga
Midtjylland 1-0 Genk
Utrecht 1-2 Nottingham Forest
Ludogorets Razgrad 3-3 PAOK
Stuttgart 4-1 Maccabi Tel Aviv
Ferencvaros 2-1 Rangers
Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis
Sturm Graz 0-1 Kızılyıldız
FCSB 4-3 Feyenoord
Brann 0-4 Fenerbahçe
Freiburg 1-0 Salzburg
Panathinaikos 0-0 Viktoria Plzen
Celtic 0-3 Roma
Lyon 2-1 Go Ahead Eagles
Celta Vigo 1-2 Bologna
Basel 1-2 Aston Villa
Porto 2-1 Malmö FF