Zeki Çelik'ten flaş Mourinho açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zeki Çelik'ten flaş Mourinho açıklaması

A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Zeki Çelik, Roma'da birlikte çalıştığı eski hocası Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

EURO 2024’te son 16 turuna yükselen A Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Zeki Çelik, Avusturya ile maçı hakkında konuştu. Çelik, “Avusturya sert ve baskılı oynuyor, ancak biz bu maçı kazanmak zorundayız. 1-0 bile olsa, galibiyet bizim olmalı. Maç maç ilerleyerek, Avusturya’yı geçip çeyrek ve yarı finalleri hedefliyoruz,” dedi.

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Turnuva öncesinde sakatlık yaşadığını ancak şu anda oynamaya hazır olduğunu belirten Çelik, “Kampta yaşadığım sakatlık beni geriletse de şimdi iyiyim ve takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla kampta harika bir ortam olduğunu vurgulayan Çelik, “Burada eleştirilere rağmen ülkemiz için mücadele ediyoruz. Arkadaşlık ortamımız çok iyi ve gelecek turnuvalarda bu takımın başarılı olacağına inanıyorum,” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile uyumlarından da bahseden Çelik, “Montella’nın taktik çalışmalarını ve tempolu antrenmanlarını seviyoruz. İtalya’daki tecrübem sayesinde taktik disipline olan önemi biliyorum ve hocamızla ilişkilerimiz çok iyi,” dedi.

Zeki Çelik son olarak Roma'daki eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin başına geçmesi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mourinho çok deneyimli bir hoca, Roma'da ondan çok şey öğrendim, Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum. Ona buradan başarılar diliyorum."

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