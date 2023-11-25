Zeki Demirkubuz ile İsmail Kılıçarslan arasında seviyeli tartışma. Birbirileriyle küfür ederek iletişim kurdular

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, canlı yayında Yönetmen Zeki Demirkubuz'u hedef aldı.

Kılıçarslan, TV Net'te katıldığı canlı yayında, Demirkubuz hakkında "Gazze hakkında yarım cümle kurmayan, dünyadaki her şeye duyarlı, ama Gazze’deki bebeklerin ölümüne dair kendi etkileyebileceği kitleye yarım cümle mesaj ulaştırmayan" dedi ve Demirkubuz’un yeni filmi "Hayat" için boykot çağrısında bulundu.

Kılıçarslan ardından Demirkubuz'un hayranlarına filmi 'korsan' olarak izlemelerini önererek, "Korsan izle, link atayım sana, korsanı çıktığında. Genç arkadaşım, Zeki Demirkubuz filmi izlemezsen sinemada ölmezsin. Bekle nasıl olsa korsana düşer. Korsanını izlersin.” ifadelerini kullandı.

DEMİRKUBUZ'DAN YANIT GELDİ

Yönetmen Demirkubuz, kendisini ve filmini hedef gösterip, 'korsan' çağrısı yapan Kılıçarslan'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Demirkubuz, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s**kerim”

15 ARALIK'TA VİZYONDA

Zeki Demirkubuz'un başrollerini Miray Daner ve Burak Dakak'ın paylaştığı yeni filmi "Hayat" 15 Aralık'ta vizyona girecek.