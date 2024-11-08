Zeki Murat Göle: Sezon başından beri oynadığımız en kötü futboldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4’üncü hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 yenik düştü. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle maçın değerlendirmesini yaptı.

. Göle, "Dönünce gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Penaltı Atışları Hakkında Açıklama

Zeki Murat Göle, penaltı atışlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Göle, her maç öncesinde penaltı atacak oyuncuların belirlendiğini, genellikle 2-3 oyuncu arasında seçenek olduğunu belirtti. Ancak, maç sırasında oyuncular arasında bir iletişim olduğunu ve kendini iyi hisseden, penaltıyı kullanma isteği olan oyuncunun karar vererek atışı yapabildiğini aktardı. Ayrıca, Göle, Youssef En Nesyri'nin takımın penaltı atıcıları arasında her zaman yer aldığını vurguladı.

Avrupa Maçları İçin Yüksek Konsantrasyon

Zeki Murat Göle, Avrupa maçları içinse daha yüksek bir konsantrasyon gerektiğini ifade etti. Bu akşamki karşılaşmayı farklı bir şekilde değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Göle, takımın bu maçı da ekip olarak gözden geçireceğini belirtti.