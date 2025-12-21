Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, son dönemlerde ülkesine yapılan hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'nın farklı bölgelerine yaklaşık 1300 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 9 füze ile saldırı düzenlediğini belirten Zelenski, özellikle Odessa bölgesi ve Ukrayna'nın güney kısmının bu saldırılardan etkilendiğini kaydetti.

Zelenski, savaşı sona erdirmek için görüşmelerin sürdüğü ve Ukrayna heyetinin ABD'de bulunduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca Zelenski, Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.