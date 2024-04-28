Zelenski acil çağrıda bulundu. Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı

Kaynak: DHA
Zelenski acil çağrıda bulundu. Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya 34 farklı tipte füzeyle saldırdığını ifade etti ve kritik bir çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna şehirlerine 34 farklı tipte füzeyle saldırdığını açıkladı ve Ukrayna’ya dost ülkelere acil çağrıda bulundu. Rusya’nın füze saldırıyla; enerji sektörünü, elektrik, gaz tesislerini ve Ukrayna endüstrisini hedef aldığını kaydeden Zelenski, Ukrayna’nın 7 sisteme ihtiyacının olduğunu söyledi ve “Ortaklarımızda bu Patriotlar var” ifadelerini kullandı.

i.webp“Bugün bir başka büyük füze saldırısına maruz kaldık, çeşitli tiplerde 34 Rus füzesi. Ana hedef enerji sektörü, endüstrinin çeşitli tesisleri: hem elektrik şebekesi hem de gaz transit tesisleri, özellikle de Avrupa Birliği'ne yapılan teslimatların güvenliğini sağlayan gaz tesisleri.” açıklamasında bulunan Zelenski, bazı füzelerin düşürüldüğünü ifade etti ve füzelerin yörüngelerinin, Ukrayna’nın hava savunma sisteminin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla hesaplandığını aktardı.

Zelenski, hava savunması noktasında Ukrayna’ya yardımcı olan tüm ortaklarına minnettar olduğunu ifade etti ve Ukrayna’ya dost ülkelere çağrıda bulundu.

putin-points-camera.jpgZelenski, “Hava savunmamızı güçlendirmek üzere ortaklarımızla halihazırda yapılmış olan tüm yeni anlaşmaların, Ukrayna'nın dostlarının özellikle Patriotların tedariki konusunda yardımcı olacak her girişiminin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi önemlidir. Ukrayna'nın 7 sisteme ihtiyacı var, en azı bu. Ortaklarımızda bu Patriotlar var.” ifadelerini kullandı.

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