Zelenski Ankara'ya geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Zelenski, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerle birlikte bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 18 Şubat salı günü Ankara'yı ziyaret edecek.

Ukraynalı lider burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüşüleceği aktarıldı.