Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından Türkiye ziyaretini duyurdu.

Zelenski paylaşımında "Yarın Türkiye'de görüşmeler yapacağım. Müzakereleri yeniden canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Today, I am holding meetings in Spain that we have been preparing for quite some time. We expect that another strong country will increase its support – helping us protect lives and bring the end of the war closer. We are working to ensure that the meeting with Prime Minister… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 18, 2025

Ukrayna lideri ayrıca, "Ortaklarımıza sunacağımız çözümler geliştirdik. Savaşın sonunu yaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmak Ukrayna'nın en büyük önceliği. Ayrıca savaş esiri değişimlerini yeniden tesis etmek ve savaş esirlerimizi evlerine geri getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA MÜZAKERELER İÇİN İSTANBUL'U İŞARET ETMİŞTİ

Rusya, bundan yaklaşık bir hafta önce, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduğunu bildirmişti. Rus devlet haber ajansı TASS, bir dışişleri yetkilisine dayandırdığı haberinde Rusya'nın, Ukrayna ile İstanbul'da barış müzakerelerine yeniden başlamaya hazır olduğunu kaydetmişti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki yüz yüze görüşmeler, en son 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılmıştı.