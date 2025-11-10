Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiliz gazetesi The Guardian'a konuştu. Rusya, Ukrayna savaşındaki son gelişmelerden bahseden Zelenski, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın düzenli olarak enerji alt yapısını hedef aldığı Ukrayna'da yapılan röportaj esnasında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın elektriklerinin kesilmesi de dikkat çekti.

'TRUMP'TAN KORKMUYORUM'

Trump ile son görüşmesinin "gergin" geçtiği yönündeki haberleri reddeden Zelenski, ilişkilerinin "normal, iş odaklı ve yapıcı" olduğunu iddia etti. "Trump'tan korkmuyorum" diyen Zelenski, "Ama dünyadaki herkes ondan korkuyor, bu da bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, "Biz Amerika'nın düşmanı değiliz. Dostuz. Neden korkalım?" dedi. Zelenski her ne kadar Trump ile görüşmesinin "yapıcı" geçtiğini savunsa da en son Ekim ayında görüşme ikili arasındaki zirvenin satır araları Financial Times gazetesinde konu olmuştu. Financial Times, ekim ayındaki son Trump ve Zelenski zirvesinde ABD'li liderin Ukrayna cephe hattı haritalarını fırlattığını yazmıştı. Gazetenin iddiasına göre Trump haritaları fırlatırken "Bunları görmekten çok sıkıldım" ifadelerini kullanmıştı.

Hatta gazete, Trump'ın Ukraynalı lidere küfür ettiğini iddia etmişti. Ancak Zelenski bu iddiaları yalanlayarak Trump'ın hiçbir şey fırlatmadığını söyledi.

PATRIOT KONUSUNDA ISRARCI

Ukraynalı lider, ülkesinin savunması için ABD'den 27 adet Patriot hava savunma sistemi almak istediklerini Guardian'a verdiği röportajda da yineledi. Zelenski, Avrupa ülkelerinin de geçici olarak kendi sistemlerini ödünç verebileceğini belirtti. Guardian'ın muhabirinin "Avrupa Birliği ve İngiltere yeterince yardım ediyor mu?" sorusuna ise Zelenski "Asla yeterli değil. Ancak savaş bittiğinde yeterli olacak" yanıtını verdi.

Fransa ve İngiltere'nin olası barış sürecinde Ukrayna'ya asker gönderme sözü verdiği hatırlatılınca Zelenski bu askerlerin daha erken gelmesini istediğini söyledi. Ukraynalı lider "Avrupalı liderler toplumlarından korkuyor. Savaşa karışmak istemiyorlar" diyerek bunun hassas bir konu olduğunu vurguladı.

RÖPORTAJ SIRASINDA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Röportaj sırasında Mariinskyi Sarayı'nın elektriği iki kez kesildi. Zelenski bununla ilgili olarak "Bizim için normal, Kiev'de elektrikteki dalgalanmalar her yerde var" diye konuştu. Zelenski röportajın sonunda gazeteciyi uğurlarken "Şimdi elektrik tüketimini azaltacağız. Tasarruf etmemiz lazım" diyerek sarayın elektriğinin kesileceğini bildirdi.

Rusya üç yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna'nın enerji altyapısını düzenli olarak hedef alıyor. Saldırılar, ülkenin elektrik üretim kapasitesini neredeyse sıfıra indirdi. Bu süreçte iki nükleer santral de hedef alındı.