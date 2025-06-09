Zelenski'den esir takası açıklaması!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasında, Rusya ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaya göre esir takası ve asker cenazesi değişimi ile ilgili çalışmalara değinen Zelenski, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve diğer yetkililerden bu konuda bilgi aldığını aktardı.

"RUSYA'DAN HALA LİSTE YOK"

Esir takası ve asker cenazelerinin değişimi yönünde ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenski, "İstanbul'da, üzerinde anlaştığımız binden fazla kişi (esir) için Rusya'dan maalesef hala tam listeler yok." diye konuştu.

Zelenski, konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takas sürecini devam ettirebileceğimize inanıyoruz. Biz tarafımızca, bunun için her şeyi yapıyoruz. Eğer Ruslar bu tür insani konularda bile anlaşmalara uymazsa, bu, müzakereler ve diplomasi konusunda tüm uluslararası çabaları ve özellikle ABD'nin çabalarını büyük ölçüde şüpheye düşürecektir."

Zelenski ayrıca, Haziran'da düzenlenecek NATO'nun Lahey Zirvesi ve Kanada'da yapılacak G7 zirvesi için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "Moskova'ya baskıyı artırmalıyız. Yaptırımları güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.