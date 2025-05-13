Zelenski'den Putin'i kızdıracak açıklama! Görüşmeleri bekleniyordu

Zelenski, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü İstanbul'daki müzakerelere davet edildiğini belirterek, "ABD Başkanı'nın kararını bilmiyorum ama katılımını teyit ederse bunun Putin'in gelmesi için itici güç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki görüşmeyi reddetmesi Rusya'nın barış istemediğinin nihai kanıtı olacaktır" dedi.

"PUTİN GÖRÜŞMEKTEN KORKUYOR"

Reuters'ın aktardığına göre; Putin'i kendisiyle görüşmekten 'korkmakla' suçlayan Zelenski, görüşmelerin gerçekleşmemesi halinde ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) 'sert yaptırımlar' uygulamasını beklediğini, görüşmenin başarısız olmasının ise Rusya'nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini söyledi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMENİN TEK YOLU PUTİN'LE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEK"

Zelenski, "Rusya'da her şey kesinlikle Putin'e bağlı" diyerek, ateşkesi sağlamanın ve savaşı sona erdirmenin tek yolunun Putin'le doğrudan görüşmek olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, "Ateşkese hazır olduğunu söyleme adımını atarsa, savaşı sonlandıracak tüm unsurların tartışılmasının önü açılır" dedi.