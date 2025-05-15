Zelenski’den Rusya ile müzakereler öncesi ilk açıklama

Kaynak: İHA
Zelenski’den Rusya ile müzakereler öncesi ilk açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile İstanbul’da yapılacak müzakereler öncesi konuştu. Ankara’ya gelen Zelenski, “Barış görüşmelerinin çoğunun Türkiye'de olduğunu söylemek ve işaret etmem gerek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Çalışma ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi taşıyan uçak, saat 12.00’de Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı.

"TÜRKİYE YENİDEN DEVREYE GİRDİ"

Alanda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı, "3,5 yıldır savaş devam ediyor. Türkiye bu noktada yeniden devreye girdi. Barış görüşmelerinin çoğunun Türkiye'de olduğunu söylemek ve işaret etmem gerek" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Zelenski, ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru hareket etti.

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