Zelenski’den Trump'a manidar paylaşım. Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede büyüyen tartışmadan sonra adeta oval ofisten kovuldu.

Beyaz Saray'dan çıkan Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın "Amerika'ya teşekkür etmedin" sözlerine atıfla teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenski'nin attığı paylaşım şu şekilde:

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.