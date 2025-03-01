Zelenski’den Trump'a manidar paylaşım. Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu!

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Zelenski’den Trump'a manidar paylaşım. Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu!

Vladimir Zelenski Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeden sonra Trump'ın "Teşekkür etmedin" sözlerine yanıt gibi bir paylaşım yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede büyüyen tartışmadan sonra adeta oval ofisten kovuldu.

Beyaz Saray'dan çıkan Zelenski sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın "Amerika'ya teşekkür etmedin" sözlerine atıfla teşekkür mesajı paylaştı.

Zelenski'nin attığı paylaşım şu şekilde:

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