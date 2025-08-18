Zelenski’den Washington zirvesi öncesi flaş açıklama: ABD ve Avrupa’ya mesaj gönderdi

Dünyanın gözü kulağı Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında yapılacak olan görüşmeye çevrilmişken, Ukrayna liderinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Zelenski, görüşmeye saatler kala yaptığı açıklamada, Rusya'nın yürüttüğü savaş nedeniyle sonuç ne olursa olsun ödüllendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları baltalamak için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya bu savaşa katılımından dolayı sonuç ne olursa olsun kesinlikle ödüllendirilmemeli” diye yazdı.

KIRIM'DAN VAZGEÇMESİ Mİ İSTENECEK?

Görüşme öncesinde ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın Zelenskiy’den Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’dan vazgeçmesi ve NATO’ya katılma talebinden vazgeçmesinin isteneceği iddia ediliyordu.

Avrupalı liderlerin de Zelenskiy’nin Putin’in ortaya koyduğu şartları kabul etmeye zorlanmasından endişelendiği kaydediliyordu.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da bir araya gelmişti. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, birçok konuda anlaşma sağlandığını duyurmuş, Putin de görüşmenin çok faydalı olduğunu belirtmişti.