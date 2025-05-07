Zelenski’nin açıklaması sonrası kafalarda bu soru var: Ukrayna Zafer Günü’nde Rusya’yı vuracak mı?

Rusya, 9 Mayıs’ta kutlanacak Zafer Günü’ne hazırlanıyor. 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgiye uğratılmasının kutlanacağı günde Moskova’da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi gibi liderler yer alacak.

Ancak Zafer Günü öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin açıklaması kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Zelensiki, Zafer Günü kutlamaları için Moskova’ya gidecek liderlere seslenerek güvenlik garantisi vermediklerini söyledi.

Bazı uzmanlar Zelenski’nin açıklaması sonrası Ukrayna’nın Zafer Günü’nde Rusya’ya drone saldırısı yapabileceğini belirtti.

Askeri uzmanlar, yapılması muhtemel saldırının yerinin ve büyüklüğünün belirsiz olduğunun altını çizdi. Öte yandan uzmanlar Ukrayna’nın Rusya’ya genellikle Mayıs ayında saldırıla düzenlediğine dikkat çekti.

MOSKOVA YAKINLARINDA İHA’LAR DÜŞÜRÜLDÜ

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin Salı günü yaptığı açıklamada Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna’dan gelen insansız hava ataçlarını Moskova yakınlarında düşürdüğünü söylemişti. Sobyanin 19 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek saldırı girişiminde ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Rus yetkililer ayrıca Bryansk bölgesi üzerinde 17, Kaluga üzerinde ise beş İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta 8-10 Mayıs tarihleri ​​arasında ateşkes yapılması için çağrıda bulunurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bu teklifi reddetmişti.

Zafer Günü’nde büyük bir kutlamanın ve askeri geçit töreninin yapılacağı Moskova’da üst düzeyde güvenlik önlemi alınması bekleniyor.